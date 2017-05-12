Мизулина попросила генпрокурора проверить работу опеки в Волгоградской области

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Мизулиной, история с гибелью приемного мальчика поражает своей жестокостью, тем, как хладнокровно повела себя опекунская семья, которая допустила гибель малыша и скрыла от всех этот факт, избавившись от тела. По словам Мизулиной, возникает множество вопросов к органам опеки Волгоградской области, допустивших такой исход.

Зампред комитета СФ задается разумными вопросами: где были органы опеки в течение всех долгих месяцев, когда ребенка уже не было в живых, и почему ребенок оказался в опекунской семье, когда существовал вариант с передачей его кровным родственникам?

"Я подготовила официальный запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность действий органов опеки, которые передали ребенка в приемную семью при наличии более чем очевидной альтернативы в виде родной бабушки", - цитирует Елену Мизулину ее пресс-служба.

Напомним, 7 мая супружеская пара из Волгоградской области похитили трехлетнего мальчика в городе Морозовске Ростовской области. Ребенка нашли по месту проживания 48-летних супругов. Позже стало известно, что, помимо похищения, супруги также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. У подозреваемых на воспитании находилось пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные. В сентябре прошлого года один из приемных детей внезапно исчез. Его тело было найдено недавно закопанным на заднем дворе дома подозреваемых. По словам приемной матери, мальчик в начале сентября 2016 года опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, а 27 сентября она обнаружила его мертвым. Стоит отметить, что женщина не обращалась за медицинской помощью.

Внезапно объявилась биологическая мать погибшего 4-летнего Егора. После произошедшего несчастья с младшим сыном, женщина решила забрать из приемной семьи его 7-летнего брата.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт Елены Мизулиной