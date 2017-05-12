В Волгограде впервые за 20 лет очистят обочины



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, накануне майских праздников работники муниципальных дорожных предприятий привели в порядок центральные улицы. В настоящий момент бригады занимаются очисткой обочин Краснооктябрьского района. Работы идут от улицы Химической до площади Возрождения.

Затем от грунта очистят участок до улицы 39-й Гвардейской.

По оценкам специалистов МБУ «Северное» генеральная уборка завершится в течение мая-июня во всех районах Волгограда.

Отмечается, что очистка магистралей не выполнялась около двадцати лет, и вдоль бордюров накопились валы из грунта и песка, которые при осадках грязевыми потоками стекали на проезжую часть.

- В работах задействована спецтехника – тракторы и КАМАЗы. Теперь при осадках и после снегопада грунт не будет стягиваться на проезжую часть. Это сделает передвижение по нашим дорогам для автовладельцев намного комфортнее, а также позволит значительно уменьшить трудозатраты на дальнейшее содержание улично-дорожной сети, - добавили в мэрии.

Полина Макарова

Фото: Администрация Волгограда