В центре Волгограда обновляют фасады жилых памятников архитектуры

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, на домах по ул. Гагарина и ул. Порт-Саида в Центральном районе обновляются фасадные покрытия. До конца 2017 года планируется обновить фасады 11 домов. В связи с тем, что фасады семи из них являются памятниками архитектуры, для их ремонта используются специальные технологии.

В мэрии отметили, что фасады построенных в 30-50-х годах прошлого века домов уже давно требовали капитального обновления. У некоторых зданий потрескалась штукатурка, балконные плиты находились в изношенном состоянии, а цвет фасадного покрытия еле угадывался.

"Восстановительные работы нацелены на сохранение архитектурной целостности жилых зданий и ведутся в строгом соответствии с проектно-сметной документацией", - говорится в пресс-релизе горадминистраци.

Ход выполнения работ контролируют профильные подразделения мэрии города.

Напомним, перечень домов, которые нуждаются в ремонте, был определен городской комиссией в прошлом году. Всего планируется отремонтировать 25 многоквартирных домов, из них семь домов - памятников архитектуры.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда