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|В Камышине состоится патриотический форум "Пестрое небо"
|12.05.2017 12:54
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, 18 мая в Камышине стартует патриотический форум "Пестрое небо", по итогам которого будут разработаны проекты, посвященные 75-летию Сталинградской Победы. Лучшие работы будут реализованы в 2018 году.
Всего в форуме примут участие более 230 человек в возрасте от 18 до 30 лет из Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Жирновска и Дубовки.
Среди приглашенных гостей руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, олимпийская чемпионка, член совета Федераций Татьяна Лебедева, руководитель программы российского союза молодежи «Патриот и гражданин» Олег Ярошенко.
Напомним, в 2016 году форум «Пестрое небо» проводился впервые. Он был посвящен 100-летию со дня рождения нашего земляка Героя Советского союза летчика-испытателя Алексея Маресьева. Традицию решено было продолжить и в этом году, тем более в год 75-ой годовщины контрнаступления под Сталинградом.
Надира Коннова
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