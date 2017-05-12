Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, 18 мая в Камышине стартует патриотический форум "Пестрое небо", по итогам которого будут разработаны проекты, посвященные 75-летию Сталинградской Победы. Лучшие работы будут реализованы в 2018 году.

Всего в форуме примут участие более 230 человек в возрасте от 18 до 30 лет из Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Жирновска и Дубовки.

Среди приглашенных гостей руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, олимпийская чемпионка, член совета Федераций Татьяна Лебедева, руководитель программы российского союза молодежи «Патриот и гражданин» Олег Ярошенко.

Напомним, в 2016 году форум «Пестрое небо» проводился впервые. Он был посвящен 100-летию со дня рождения нашего земляка Героя Советского союза летчика-испытателя Алексея Маресьева. Традицию решено было продолжить и в этом году, тем более в год 75-ой годовщины контрнаступления под Сталинградом.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области