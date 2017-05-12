Волжский «душит» запах тлеющей свалки

Как сообщается на официальном сайте мэрии Волжского, с 1 по 9 мая горожане задыхались от едкого запаха гари. 57 из них подали жалобы в СООС.

Проведенная проверка показала, что вонь исходила от тлеющих отходов на полигоне ТБО. С 4 по 5 мая в городе было зафиксировано превышение концентрации углеводорода, а 5 и 6 мая увеличение концентрации сероводорода в жилой зоне.

Информация по данному факту была передана экологами в природоохранные органы, а также прокуратуру.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress