В Волгограде депутаты вновь рассмотрят вопрос о переводе часов в регионе

Как стало известно "СоцИнформБюро", на днях депутаты вновь подняли вопрос о переводе стрелок в регионе. В облдуму внесен на рассмотрение проект постановления "О внесении в Государственную думу изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени".

Напомним, что вопрос о переводе стрелок в регионе на час вперед от московского уже вносился в конце 2015-го года в повестку дня, однако чиновники тогда сошлись во мнении, что данные по опросам жителей не до конца еще изучены и... решили перенести решение этого вопроса на 2017 год.

"Торопиться с окончательными выводами нельзя. Этот вопрос слишком чувствительный и пути назад не будет. Необходимо выработать максимально выверенное решение", - заявила в начале текущего года председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семенова.

Волгоградцы, требующие перевода стрелок, все это время не сидели, сложа руки. Последняя петиция, затрагивающая данную тему, была написана 3 мая текущего года. Горожане просили в своем очередном обращении "безотлагательно принять все необходимые меры и решить наиважнейший вопрос для Волгоградской области по переводу региона в родную часовую зону МСК+1". При этом волгоградцы указали на тот факт, что Астраханская и Саратовская область уже перешли на новое времяисчисление.

Жители Волгоградской области жалуются на "нехватку светлого времени для решения насущных проблем, рост аварийности на дорогах, ухудшение криминогенной обстановки, а также дополнительные финансовые траты на электричество и так уже обедневшего населения".

Однако не все готовы к тому, чтобы наша область перешла на другое время. Так, депутат Волгоградской облдумы Николай Лукьяненко заявил, что категорически не поддерживает позицию своих коллег, внесших на рассмотрение проект постановления о переводе стрелок на час вперед.

- Я сторонник сезонного перевода времени (летнее и зимнее). В противном случае, сохранятся либо даже усугубятся существующие проблемы. Мы продолжим либо терпеть неудобства от темноты зимой, либо просыпаться от бьющего в окна солнца в 3 часа утра летом. Кроме того, при переводе часов только в нашем регионе всю деловую активность придется выстраивать с учетом разницы во времени с Москвой, - утверждает парламентарий.

Аналогичное мнение и у ректора Волгоградского института бизнеса Андрея Ващенко. Он считает, что поезда, самолеты, автобусы, телевидение и так далее гораздо удобнее на московском времени.

- Зимой нормальное утро. Детей поднимать посветлу гораздо легче и укладывать потемну тоже. Надо жить по астрономическому времени. А оно сейчас именно такое, - отмечает Андрей Ващенко.

К чему приведет очередное рассмотрение данного вопроса - остается лишь гадать. Но неоднократно среди активистов звучали мнения о проведении пикетирования здания Волгоградской областной Думы и даже коллективной голодовки, если этот вопрос не будет решен цивилизованно и в кратчайшие сроки.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress