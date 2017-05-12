Волгоградские художники выйдут на улицы города писать картины

14 мая в Волгограде в очередной раз пройдет фестиваль, посвященный памяти художника-романтика Виктора Лосева.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» организаторы мероприятия, в основе концепции фестиваля находится реальная история о волгоградском художнике, который создавал свои произведения на улицах города.

Однако в мае 1969 года около 300 работ Виктора Лосева были сожжены вандалами, что вызвало большой резонанс. Тогда художник получил почти 5 тысяч писем со всего СССР со словами поддержки.

После гибели произведений Виктор Лосев стал дарить свои картины горожанам. В 2016 году в год 90-летия мастера в Волгограде был проведен поиск картин Лосева, а также организована выставка.

В этом году в программу фестиваля войдут презентации, квесты выступления, перфомансы, танцы, лекции и мастер-классы и многое другое. Фестиваль пройдет с 10:00 до 20:00 в Парке дружбы «Волгоград-Баку!».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress