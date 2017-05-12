В Кировском районе Волгограда спасли косулю

Как сообщили очевидцы увиденного, в Кировском районе города сегодня с утра бегала косуля. Животное разгуливало в районе банка. Волгоградцы рассказали, что косуля в итоге упала в овраг и не смогла подняться. Животное увидели люди с "Воинграда" и вызвали спецслужбы. Приехавшие по вызову ветеринары забрали косулю для дальнейшего лечения.

- Косулю забрали на лечение. Животное около недели бегало по району, боялась всего. Косуля забежала в лесополосу и упала в овраг. Было видно, что у нее что-то с ногой, она подняться не могла. Приехала полиция, они вызвали МЧС, а те, в свою очередь, ветеринарку. Итог - животное спасено, - поделился с корреспондентом "СоцИнформБюро" Олег Р.

Надира Коннова

ФОТО: Олег Рохлов