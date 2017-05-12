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В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
Конкурс на получение в концессию волгоградского центрального парка культуры и отдыха не состоялся в ....
|В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
|12.05.2017 14:23
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на конкурсную документацию, на право управления ЦПКиО претендовало две организации ООО «Партнер» из Краснодара и Волгоградская ООО «Парк». Краснодарская фирма в последний момент отказалась от участия. В связи с этим конкурс признали несостоявшимся.
Согласно закону заказчик аукциона, а именно департамент экономического развития мэрии, в таком случае должен заключить договор с единственным оставшимся участником.
Таким образом, ООО «Парк» получит волгоградский ЦПКиО в концессию на 39 лет и 7 месяцев. Другими словами, назад его вернут к 31 декабря 2056 года.
За этот период фирма должна инвестировать в зеленую зону не меньше 300 миллионов рублей. Помимо этого концессионер-победитель обязан подготовить проектно-сметную документацию и полностью реконструировать парк.
Отметим, что в список недвижимости ЦПКиО помимо земельного участка, также входят хозпостройка в 29 квадратных метров, площадка для лунапарка и танцплощадка. Эти объекты изношены на 100% . Кроме того, у них нет отопления, канализации, электричества и водоснабжения.
Из движимого имущества инвестору достанется 4810 погонных метров поливочного водопровода из пластика, солнечные часы, песочница и качели «Играем вместе», кованая беседка со скамейками, ангар, трансформаторная будка, трехсекционный туалет «Волга», трактор МТЗ-82 и 1263 погонных метра металлического забора.
По документам концессионеру в аренду перейдут полностью изношенные 2578 лиственных и 644 хвойных дерева, а также 452 куста.
В связи с этим стоит заметить, что ООО «Парк» предстоит восстанавливать ЦПКиО практически с нуля.
Однако, судя по принадлежащим фирме объектам в Сочи и Москве, компания имеет достаточный опыт в строительстве и управлении парковыми территориями.
Так, ООО «Парк» только в Краснодарском крае владеет ООО «АРКАДА ПАРК», ООО «ДЕТСКИЙ ГОРОДОК», ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР», ООО «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА», ООО «ПАРК СЕРВИС». Еще две подконтрольные ООО «Парк» организации - АО «ПАРК ЧУДО-ГРАД» и ЗАО «ПАРКТРЕЙД» - расположены в Москве и Московской области.
После определения победителя договор с ООО «Парк» должен быть заключен не позднее 22 мая.
Уже к 1 мая 2018 года концессионер-победитель должен отремонтировать пешеходные дорожки, наладить поливочную систему, восстановить мемориал Великой Отечественной войны, установить колесо обозрения высотой минимум в 48 метров и оборудовать на территории парка «казачий хуторок».
Напомним, о том, что мэрия собирается отдать в концессию ЦПКиО стало известно в начале декабря прошлого года. До 2 февраля 2017 года принимались предварительные заявки на участие в конкурсе. При этом определение концессионера затянулось на несколько месяцев.
Ольга Титова
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