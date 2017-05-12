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Волгоградцы сняли на видео мчавшуюся по Второй продольной лошадь без наездника Печать
12.05.2017 14:49

Волгоградцы сняли на видео мчавшуюся по Второй продольной лошадь без наездника

Животное по Второй продольной бежало в сторону Красноармейского района.

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы, в пятницу около 10 утра в районе Горной поляны была замечена лошадь, которая мчалась в гордом одиночестве по Второй продольной в сторону Красноармейского района.

- Все произошло очень быстро. Конь просто бежал по пустой дороге, в то время пока машинам был красный свет. Большой, коричневый, в белое пятно конь, с седлом. Статный такой. Видно, что рабочий... И все, а затем я тронулась с места в противоположном направлении, - рассказала "СоцИнформБюро" волгоградка.

Один из автомобилистов успел заснять это непривычное для городских улиц действо на видео и выложил его в сеть.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress
ВИДО: Владимир Токарев

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