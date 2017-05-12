В Волгограде будет курсировать счастливый троллейбус

Акция стартует на троллейбусном маршруте с 15 мая.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранса», чтобы принять участие горожанам необходимо осуществить поездку и приобрести проездной билет. Оплатить поездку можно наличными или картой «Волна».

Чек нужно будет зарегистрировать одним из способов: отослать на номер телефона 8 (995) 400 02 70 или адрес электронной почты gortransvolga(0)mail.ru с пометкой «Акция «Счастливый маршрут»».

По условиям акции, один участник может зарегистрировать неограниченное количество билетов.

22 мая 2017 года администрация МУП «Метроэлектротранса» выберет 20 победителей, которые получат подарки.

Напомним, что первый этап «Счастливого маршрута» проходил чуть меньше месяца назад – 25-26 апреля 2017 года. Тогда о своем участии в акции заявило более двух тысяч человек.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»