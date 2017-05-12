Депутаты городской думы обнародовали свои доходы
На официальном портале Волгоградской городской Думы появились сведения о доходах и имуществе народны....
В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
Конкурс на получение в концессию волгоградского центрального парка культуры и отдыха не состоялся в ....
|В Волгограде будет курсировать счастливый троллейбус
|12.05.2017 16:07
|
Акция стартует на троллейбусном маршруте с 15 мая.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранса», чтобы принять участие горожанам необходимо осуществить поездку и приобрести проездной билет. Оплатить поездку можно наличными или картой «Волна».
Чек нужно будет зарегистрировать одним из способов: отослать на номер телефона 8 (995) 400 02 70 или адрес электронной почты gortransvolga(0)mail.ru с пометкой «Акция «Счастливый маршрут»».
По условиям акции, один участник может зарегистрировать неограниченное количество билетов.
22 мая 2017 года администрация МУП «Метроэлектротранса» выберет 20 победителей, которые получат подарки.
Напомним, что первый этап «Счастливого маршрута» проходил чуть меньше месяца назад – 25-26 апреля 2017 года. Тогда о своем участии в акции заявило более двух тысяч человек.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:04
55% россиян готовы к переезду из-за низкой зарплаты
-
16:15
Под Волгоградом построили новый интернат
-
16:07
В Волгограде будет курсировать счастливый троллейбус
-
15:17
Под Волгоградом мужчина ударил ножом соседа
-
15:14
Три волгоградца убили знакомого, чтобы скрыть его избиение
-
14:49
Волгоградцы сняли на видео мчавшуюся по Второй продольной лошадь без наездника
-
14:29
В Кировском районе Волгограда спасли косулю
-
14:23
В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
-
14:15
Волгоградские художники выйдут на улицы города писать картины
-
13:35
В Волгограде депутаты вновь рассмотрят вопрос о переводе часов в регионе
-
13:08
Волжский «душит» запах тлеющей свалки
-
12:54
В Камышине состоится патриотический форум "Пестрое небо"
-
12:32
В центре Волгограда обновляют фасады жилых памятников архитектуры
-
12:17
Ночью неизвестные похитили в Волгограде «Киа Рио»
Самое читаемое
-
15:17
Под Волгоградом мужчина ударил ножом соседа
-
15:14
Три волгоградца убили знакомого, чтобы скрыть его избиение
-
12:17
Ночью неизвестные похитили в Волгограде «Киа Рио»
-
12:15
В Волгограде предприниматель скрыл от налоговой 6,5 миллионов рублей
-
11:39
«Горпитомник» накажут за утилизацию трупов животных
-
10:58
Лжесотрудник банка украл у волгоградки более 10 тысяч рублей
-
10:21
В Волжском ночью пироманы сожгли три дорогие иномарки
Последние комментарии
-
«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты
-
Мне нравится новый перевозчик,авто бусы ходят по расписанию,впол не комфортные,ране допустимое ... >>
-
Езду на автобусах и очень довольна.Приятн о,что в нашем городе происходят переменны к лучшему. >>
-
-
В Волгограде будут курсировать «Экспрессы Победы»
-
Мезотерапия здесь недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеcosme tologufaнедопус тимое ... >>
-
-
Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети
-
В.Путин: "...Конституцио нное право граждан на свободу слова незыблемо и неприкосновенно . Однако при ... >>
-
-
Депутаты городской думы обнародовали свои доходы
-
Кто будет проверять правдивость и соответствие доходов и расходов? Связанные с ними люди? >>
-
-
Диамант на Комсомольской выставлен на продажу
-
We stumbled over hereнедопустимо е содержимоеing from a different page and thought I may as well check ... >>
-
-
Здание Царицынской водокачки отдадут за 9 миллионов
-
Передача народного имущества в частные руки без референдума - это преступление, это превышение ... >>
-
-
Опрос ВЦИОМ показал, как лечится большинство россиян
-
Врачи не могут лечить. Терапии нет вообще. Много раз было так, что лекарство, выписанное врачами ... >>
-
-
Патимейкер из Камышина продолжает взрывать интернет. ВИДЕО
-
По выжженой равнине, За метром - метр, Идут по Украине Солдаты группы "Центр". На первый-второй ... >>
-
-
Соню из Волгограда будут лечить в программе "Спасите моего ребенка"
-
I got this website from my buddy who told me concerning this web page and now this time I am browsing ... >>
-