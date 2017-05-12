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Под Волгоградом построили новый интернат Печать
12.05.2017 16:15

Под Волгоградом построили новый интернат

В Киквидзенском районе возвели современное здание для Мачешанского дома-интерната.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, новый дом-интернат для пожилых людей и инвалидов построен на месте прежнего.

Напомним, что в июне 2014 года старый корпус уничтожил пожар. При этом никто из 62-х постояльцев не пострадал. Тогда всех пожилых людей разместили в ближайших домах-интернатах региона. В это же время из областного бюджета выделили средства на возведение нового здания.

Отмечается, что в этот раз при строительстве корпуса вопросам безопасности уделили особое внимание. Так, здание оснащено специальным автоматическим комплексом, который сообщает о возгорании в пожарную часть и единую диспетчерскую службу. Устройство имеет систему речевого оповещения и аварийное освещение. Помимо этого, каждое спальное место и санузлы оснащены устройствами вызова персонала.

- Учреждение такого типа построено в волгоградском регионе впервые за последние 30 лет, - подчеркнули в пресс-службе губернатора.

Новый Мачешанский интернат рассчитан на сто мест. Сейчас в нем проживают 76 человек. В двухэтажном здании предусмотрены спальни для колясочников и семейных пар, а также изолированные выезды на улицу по пандусу.

Кроме жилых помещений в новом корпусе есть пищеблок, прачечная, медицинские кабинеты, укомплектованные современным технологическим и реабилитационным оборудованием, домашний кинотеатр и библиотека с компьютерами и выходом в Интернет.

Также, на базе вновь отстроенного корпуса собираются внедрять и апробировать современные социальные технологии для пожилых людей.

- В июле здесь откроется служба социального сопровождения — с ее помощью можно установить контакты с родственниками, восстановить документы, научиться пользоваться компьютером, - добавили в пресс-службе обладминистрации.

Следует отметить, что в этом году власти планируют провести работы еще в семи социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

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