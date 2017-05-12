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55% россиян готовы к переезду из-за низкой зарплаты Печать
12.05.2017 17:04

55% россиян готовы к переезду из-за низкой зарплаты

Роструд сообщает, что больше половины жителей России согласны переехать в другие города из-за зарплаты.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в Роструде, в апреле текущего года служба провела опрос среди 3079 россиян на тему, насколько они готовы переехать в другой регион.

55% респондентов согласны покинуть свой город, если им предложат более высокую зарплату. Чтобы работать по специальности, к переезду готовы 10% опрошенных. Еще 8,8% согласны отправится в другие регионы за карьерным ростом.

При этом 62% респондентов сообщили, что после переезда рассчитывают получать от 50 до 100 тысяч рублей, 16 % - от 100 до 150 тысяч рублей. Отмечается, что в настоящий момент заработная плата большинства участников опроса меньше 50 тысяч рублей.

Кроме того, около 40% опрошенных сообщили о необходимости в «подъемных» для обустройства и средствах на аренду жилья для принятия положительного решения о переезде.

Напомним, что согласно статистическим данным, за 2016 год Волгоградскую область в поисках лучшей жизни покинуло больше 5 тысяч человек. Основной причиной для переезда стал низкий уровень зарплат и скудность культурного досуга в регионе. Об этом сообщал Волгоградстат в конце января текущего года.

Титова Ольга
ФОТО: globallookpress

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