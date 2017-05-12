ОАО ЕДКММ
В Волгограде достроят дом в ЖК «Атлант» Печать
12.05.2017 17:38

В Волгограде достроят дом в ЖК «Атлант»

Шестнадцатиэтажный дом обещали сдать еще в 2012 году.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, «Пересвет-Юг» достроит дом на 390 квартир в Дзержинском районе Волгограда. Компания обязалась ввести объект в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, что высотку в ЖК «Атлант» должны были построить еще в 2012 году. Однако работа остановилась. В 2016 году в отношении застройщика была введена процедура банкротства.

- Дефицит средств, необходимых для достройки проблемного дома, составляет от 300 до 400 миллионов рублей. Земельный участок площадью 10 гектаров для комплексной жилой застройки, который будет предоставлен инвестору по соглашению, компенсирует финансовые потери при завершении объекта, - сообщили в администрации области.

Следует отметить, что сейчас в Волгограде ведется системная работа по достройке проблемных домов. Так, возобновлено строительство по улице Лавочкина, 7, Огарева, 21б, Героев Тулы, 7. В этом году введены в эксплуатацию два долгостроя ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика».

Полина Макарова
Фото: пресс-служба губернатора

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru