В Волгограде достроят дом в ЖК «Атлант»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, «Пересвет-Юг» достроит дом на 390 квартир в Дзержинском районе Волгограда. Компания обязалась ввести объект в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, что высотку в ЖК «Атлант» должны были построить еще в 2012 году. Однако работа остановилась. В 2016 году в отношении застройщика была введена процедура банкротства.

- Дефицит средств, необходимых для достройки проблемного дома, составляет от 300 до 400 миллионов рублей. Земельный участок площадью 10 гектаров для комплексной жилой застройки, который будет предоставлен инвестору по соглашению, компенсирует финансовые потери при завершении объекта, - сообщили в администрации области.

Следует отметить, что сейчас в Волгограде ведется системная работа по достройке проблемных домов. Так, возобновлено строительство по улице Лавочкина, 7, Огарева, 21б, Героев Тулы, 7. В этом году введены в эксплуатацию два долгостроя ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика».

Полина Макарова

Фото: пресс-служба губернатора