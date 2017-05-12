Ночью сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей

ГИБДД Волгограда сообщает о проведении рейда по выявлению нетрезвых водителей. Сегодня в вечернее время сотрудники ДПС проведут профилактическое мероприятие под наименованием «УНС», направленное на выявление пьяных водителей. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, особое внимание инспекторы уделят таким нарушениям, как вождение в пьяном виде, отказ от освидетельствования и отсутствие прав. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >