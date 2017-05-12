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|Ночью сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей
|12.05.2017 18:01
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Сегодня в вечернее время сотрудники ДПС проведут профилактическое мероприятие под наименованием «УНС», направленное на выявление пьяных водителей.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, особое внимание инспекторы уделят таким нарушениям, как вождение в пьяном виде, отказ от освидетельствования и отсутствие прав.
Юлия Соболева
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