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Ночью сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей Печать
12.05.2017 18:01

Ночью сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей

ГИБДД Волгограда сообщает о проведении рейда по выявлению нетрезвых водителей.

Сегодня в вечернее время сотрудники ДПС проведут профилактическое мероприятие под наименованием «УНС», направленное на выявление пьяных водителей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, особое внимание инспекторы уделят таким нарушениям, как вождение в пьяном виде, отказ от освидетельствования и отсутствие прав.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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