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Судебные приставы опровергли информацию о продаже Царицынской водокачки Печать
13.05.2017 10:35

Информацию о продаже Царицынской водокачки опровергли судебные приставы

За долги было арестовано расположенное рядом со зданием имущество.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ФССП России по Волгоградской области, судебный пристав-исполнитель не производил арест здания Царицынской водокачки и, соответственно, его не передавали на реализацию и оно не продается с торгов.

Напомним, региональное управление службы судебных приставов выставило на торги имущество Волгоградского Водоканала. Информация о публичных торгах была опубликована на официальном сайте регионального УФССП. Все объекты расположены на земельном участке площадью в 6558 кв.м. Начальная цена аукциона составляла 9 миллионов 661 тысячу 697 рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия допущенных участников.

Как пояснили корреспонденту в пресс-службе регионального ФССП, был произведен арест недвижимого имущества, принадлежащего должнику и не являющегося памятником архитектуры. Речь идет о кузнице-складе «Центральная», сварочной и механической мастерских, трансформаторной подстанции насосной станции 2-ого подъема, насосной станции 1-ого подъема, проходной у фильтров, насосной станции 2-ого подъема.

"Для оценки данного имущества был привлечен квалифицированный специалист-оценщик, который и установил начальную цену для продажи недвижимости", - говорится в официальном пресс-релизе регионального ФССП.

Кроме того, как отметили в ведомстве, земельный участок, на котором располагается имущество должника, не арестован.

Анна Павлова

Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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