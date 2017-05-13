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В России выросла минимальная цена на водку и коньяк Печать
13.05.2017 11:25

В России выросла минимальная цена на водку и коньяк

С 13 мая 2017 года в России повышается минимальная стоимость водки, коньяка и ликероводочных изделий.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на приказ Минфина, розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра увеличивается на 7,9% - до 205 рублей, на коньяк — на 15,2% , что составляет 371 рубль.

При этом также выросла и стоимость закупки у производителя. Так, если раньше пол-литровая бутылка водки стоила 165 рублей, то теперь она обойдется в 173 рубля. Оптовая цена стала выше на 2,3%. На коньяк отпускная цена поднялась на 25,6% - до 314 рублей. Оптовая — на 23,3%, до 323 рублей.

Ведомство объяснило изменение цен ростом ставок акцизов, а также повышением тарифов и производственных затрат.

Стоит отметить, что любое изменение цены на "горькую" всегда влияло на общество и политику. Стоит вспомнить самые известные витки цен на алкоголь в нашей истории. При этом каждое из них можно назвать знаковым.

К 10-летней годовщине введения сухого закона, в 1924 году, новое советское государство решило разрешить продажу водки. Весьма интересные воспоминания об этом сохранились в тогдашних газетах: "В первый день выпуска сорокаградусной люди на улицах... плакали, целовались, обнимались". Продавать водку начали в 11 часов утра, а уже к 16-00 все магазины были пустые.

Появление водки в продаже обухом ударило по промышленности: на работу не вышло много рабочих. Самая народная водка в истории России была прозвана в народе "рыковкой" в честь председателя Совнаркома Алексея Рыкова. Поллитровая бутылка стоила один рубль. О качестве, конечно, говорить не приходилось, оно оставляло желать лучшего.

Вместе с развитием водочной промышленности в России начали создаваться общества трезвости. Они имели серьезный вес, собирая многотысячные митинги. Большой общественный резонанс, который мог обернуться свертыванием производства водки, а как следствие - урезанием бюджета на ВПК, заставил Сталина к концу 30-х закрыть эти общества.

В 1961 году была проведена денежная реформа, в результате чего цены на водку выросли. Народ даже начал слагать стихи: "Товарищ верь, придет она - на водку прежняя цена". Прежние цены, однако, не вернулись. В то же время вышел указ, по которому пьяниц сажали на 15 суток и брили наголо.

В мае 1972-го вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма" и водка снова подорожала. Однако народ продолжать слагать частушки: "Если водка будет пять, мы её все будем брать, если водка станет восемь, всё равно мы пить не бросим".

Повышение цен на водку в 1981 году многие связывают с Афганской войной. Ежегодно Советский Союз тратил на Афганскую войну порядка 2-3 млрд американских долларов. СССР мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в те годы. Когда с ноября 1980 года цены на нефть начали резко падать, то повышение цены на водку стало вынужденной мерой. Однако народ не стал пить меньше, он стал больше тратить на алкоголь и картина "русского пьянства" становилась все более мрачной.

Когда к власти пришел Горбачев, то одним из основных пунктов его программы была борьба с алкоголизацией страны. Чтобы народ окончательно не спился, Горбачев резко поднял цены. Горбачевская реформа нанесла ущерб советской бюджетной системе, так как ежегодный розничный товарооборот в среднем сократился на 16 млрд рублей. Народ очень живо откликнулся на преобразования и снова начал заниматься "стихоплетством": "На недельку, до второго закопаем Горбачёва. Откопаем Брежнева - будем пить по-прежнему".

Что касается сегодняшних дней, то многие эксперты полагают, что мера повышения цен на спиртное вряд ли сократит потребление алкоголя в стране, но может привести к росту его подпольного производства.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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