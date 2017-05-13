В нескольких регионах России перестали выдавать водительские права

Как стало известно "СоцИнформБюро", в нескольких регионах России перестали выдавать водительские удостоверения из-за сбоях в работе системы выдачи водительских прав в результате хакерской атаки. Так, водители не смогли получить документы в Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирске и Карелии.

В настоящее время специалисты пытаются наладить работу системы.

12 мая в России компьютеры большинства ведомств оказалось заражены вирусом-вымогателем. От вирусной атаки пострадали МВД, электронные системы РЖД, Сбербанк, "Мегафон", Минздрав и Центробанк.

Надира Коннова

ФОТО: СоцИнформБюро