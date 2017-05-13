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В нескольких регионах России перестали выдавать водительские права Печать
13.05.2017 15:16

В нескольких регионах России перестали выдавать водительские права

Сбой в системе выдачи водительских прав произошел из-за хакерской атаки.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в нескольких регионах России перестали выдавать водительские удостоверения из-за сбоях в работе системы выдачи водительских прав в результате хакерской атаки. Так, водители не смогли получить документы в Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирске и Карелии.

В настоящее время специалисты пытаются наладить работу системы.

12 мая в России компьютеры большинства ведомств оказалось заражены вирусом-вымогателем. От вирусной атаки пострадали МВД, электронные системы РЖД, Сбербанк, "Мегафон", Минздрав и Центробанк.

Надира Коннова
ФОТО: СоцИнформБюро

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