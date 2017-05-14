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Стало известно, чем занималась волгоградка, ехавшая в электричке с поднятой рукой Печать
14.05.2017 11:31

Ехавшая с поднятой рукой волгоградка занималась медитацией в электричке

Опубликованный в воскресенье снимок в сети несколько озадачил волгоградцев, однако тренер по йоге разъяснила, для чего девушка, ехавшая в электричке, всю дорогу просидела с поднятой рукой.

14 мая один из пользователей выложил в сеть фото, на котором была изображена ехавшая в электричке "Заканальная - Волгоград 1" девушка с поднятой рукой на уровне груди. По словам очевидцев, в такой позе горожанка просидела всю дорогу, а это около часа, начиная от Красноармейского до Центрального железнодорожного вокзала. Снимок вызвал всеобщее недоумение и породил массу вопросов.

Одни назвали девушку шаманкой, другие предположили, что у барышни что-то с рукой, а третьи - что она просто всех приветствует. Однако, все оказалось до банальности просто. Девушка просто... занималась йогой, а точнее медитацией.

За более подробными разъяснениями корреспондент "СоцИнформБюро" обратился к преподавателю Кундалини-йоги в Волгограде Оксане Грицкевич, которая пояснила, чем именно занималась девушка.

- Так эта девушка медитацию делает. Видать наша - кундалинщица, - сказала Оксана, едва взглянув на снимок. - Мы сами так часто делаем, когда есть время и возможность. Эта поза используется под разные мантры. Медитация связана с принятием и благословением. Она очень успокаивает, расслабляет и наполняет энергией. Так что никакая эта девушка не шаманка.

Ехавшая с поднятой рукой волгоградка занималась медитацией в электричке

Надира Коннова

ФОТО: Мария Незлобина, Оксана Грицкевич

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