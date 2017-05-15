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Два района Волгограда останутся без воды с 16 по 19 мая Печать
15.05.2017 09:01

В двух районах Волгограда отключат воду с 16 по 19 мая

Ограничение водоснабжения связано с проведением в Краснооктябрьском и Дзержинском районах города плановых и капитальных ремонтных работ.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Концессии теплоснабжения", жители Краснооктябрьского и Дзержинского районов останутся без горячей воды с 16 по 19 мая.

Так, с 16 по 18 мая воды не будет по следующим адресам Краснооктябрьского района:

- Ул. Курильская, 5, 7, 9;
- Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;
- Ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
- школа-интернат №8;
- детсад №314;
- частная интегрированная школа.

С 17 до 19 мая без воды останутся жители следующих домов Дзержинского района:

- Б-р 30-летия Победы, 6, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72;
- Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;
- Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19;
- Ул. Безымянная, 1;
- Ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;
- Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;
- Ул. Московская, 5а, 6а;
- Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16;
- Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54;
- Ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26;
- Ул. Хорошева, 14, 20;
- детсады №350, 355, 362;
- поликлиника №30;
- школа №102;
- ДШИ №5;
- гимназия 11;
- школа-интернат;
- ДЮСШ по зимним видам спорта.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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