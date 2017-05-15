Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Концессии теплоснабжения", жители Краснооктябрьского и Дзержинского районов останутся без горячей воды с 16 по 19 мая.

Так, с 16 по 18 мая воды не будет по следующим адресам Краснооктябрьского района:

- Ул. Курильская, 5, 7, 9;

- Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;

- Ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

- школа-интернат №8;

- детсад №314;

- частная интегрированная школа.

С 17 до 19 мая без воды останутся жители следующих домов Дзержинского района:

- Б-р 30-летия Победы, 6, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72;

- Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;

- Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19;

- Ул. Безымянная, 1;

- Ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;

- Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;

- Ул. Московская, 5а, 6а;

- Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16;

- Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54;

- Ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26;

- Ул. Хорошева, 14, 20;

- детсады №350, 355, 362;

- поликлиника №30;

- школа №102;

- ДШИ №5;

- гимназия 11;

- школа-интернат;

- ДЮСШ по зимним видам спорта.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"