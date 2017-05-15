Волгоградцам покажут сокровища кочевой аристократии



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в областном комитете культуры, 17 мая в 11 часов Волгоградский областной музей откроет новую выставку «Конь и всадник. Сокровища из курганов кочевой аристократии».

В коллекции представят древние шедевры Нижнего Поволжья из археологического собрания музея. В том числе. 31 предмет конского снаряжения и украшений из позолоченной бронзы, серебра, стекла и камня.

- Клад содержит вещи, принадлежавшие представителю степной аристократии сарматских племён, которые безраздельно господствовали в конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. в степях Евразии. Данные находки конского снаряжения характеризуют культуру воинов- кочевников и датируются II в. до н. э.,- уточнили в комитете культуры региона.

Помимо этого на выставке покажут уникальные сбруйный и поясной наборы из курганного могильника Маяк Октября Ленинского района.

Отметим, что сотрудники музея провели большую работу по реставрации, изучению и атрибуции древних раритетов из погребений кочевой аристократии. Некоторые предметы представлены после реставрации впервые.

Полина Макарова

Фото: Комитет культуры региона