Волгоградский ЦУМ избавят от самовольных пристроек

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда о сносе самовольных построек у здания ЦУМа.

Как следует из материалов дела, незаконные помещения появились в арочном проезде исторического здания без разрешения государственных органов.

Самовольные постройки изменяли внешний облик объекта культурного наследия, а также препятствовали доступу спецслужб во двор здания.

В результате собственника самовольной постройки суд обязал освободить арку.

Отметим, что ЦУМ, в подвале которого в 1943 году был взят в плен генерал Паулюс, является объектом культурного наследия федерального значения. Однако уже несколько лет здание пустует и стремительно разрушается.

Напомним, что в 90-е годы универмаг был приватизирован предпринимателем Валерием Кривцовым. Долгое время ЦУМ был занят сомнительными коммерсантами.

После прихода к власти Анатолия Бровко, здание удалось вернуть в государственную собственность. Внутри было запланировано создать Центр патриотического воспитания, но в результате ЦУМ просто законсервировали на несколько лет.

В апреле прошлого года на выездном заседании губернатор Андрей Бочаров вместе с главой города Андреем Косолаповым объявили о том, что ЦУМ должен использоваться по назначению, т.е. в качестве торговой точки.

В начале этого года судьбу Центрального универмага обсуждали на заседании Общественной палаты региона с председателем комитета культуры Владимиром Попковым.

Тогда чиновник заверил, что в администрации завершаются все бумажные процедуры и в ближайшее время здание начнет отапливаться, а дальнейшая судьба здания будет определена только после решения технических и юридических проблем.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»