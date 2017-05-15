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В Волгограде снова отменили часть маршруток Печать
15.05.2017 11:41

В Волгограде снова отменили часть маршруток

15 мая состоялся заключительный этап отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

С 15 мая мэрия Волгограда официально отменила работу ряда маршруток. Данное решение было принято председателем комитета транспорта администрации Волгограда Дмитрием Веркиным в начале 2017 года.

В первоначальном документе администрации сообщалось о закрытии маршруток №2, №14, №16, №39, №47, №56, №57, №10а, №27б, №42а, №56э, №5а, №61а, №8с, №95а и №56а, а также автобусов №19 и №22. Однако позже список значительно сократился.

В результате 15 мая станет последним днем работы 6 маршруток: 10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э.

Кроме этого, с сегодняшнего дня троллейбусы №9 и №12 изменили свои маршруты, объединившись с №1, №8 и №8а.

Маршрут троллейбуса №9 продлили до площади им. Куйбышева в Советском районе. Теперь транспорт будет проезжать от Спартановки по 1-й Продольной, проспекту Металлургов и следовать до Тулака.

Троллейбус №12 также теперь будет ходить по измененному маршруту от Спартановки до остановки «Детский центр» на улице Краснознаменской.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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