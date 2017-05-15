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|В Волгограде две УК лишились восьми домов
|15.05.2017 12:11
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Отмечается, что эти организации неоднократно игнорировали предписания по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества домов, а также не раз привлекались к административной ответственности.
Таким образом, «ЖЭК» лишилась дома № 23 по улице Олимпийская, домов № 23, 27, 61 по улице Ангарская в Волгограде. «ЦКО-1» больше не управляет домами № 134 по улице Мачтозаводская, № 2 по улице 2-я Караванная, № 2 по проспекту Столетова, № 3 по улице Бахтурова.
Теперь собственники за 15 дней должны выбрать либо другую добросовестную управкомпанию, либо сменить способ управления.
- До заключения договора с новой управляющей компанией или реализации иного способа управления ответственность за качество обслуживания объектов будет по-прежнему лежать на компаниях «ЖЭК» и «ЦКО-1», - сообщили в областной инспекции Госжилнадзора.
Стоит отметить, что работа управляющих компаний по-прежнему остается больной темой для волгоградцев.
Так, за 2016 год в инспекцию государственного жилищного надзора по Волгоградской области поступило больше 10 тысяч жалоб от местных жителей. 25% обращений были посвящены недобросовестной работе управляющих компаний. Самыми недовольными их работой стали жители Городищенского, Среднеохтубинского и Жирновского районов.
Однако, в пресс-службе губернатора подчёркивают, что наведение порядка в сфере ЖКХ остается ключевым в работе ГЖИ. В настоящий момент продолжается формирование рынка добросовестных управляющих организаций, усиливается работа, направленная на защиту прав жителей.
Полина Макарова
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