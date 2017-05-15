

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе губернатора, областной Госжилнадзор исключил восемь многоквартирных домов из реестра лицензий у ООО «ЖЭК» и ООО «ЦКО-1».

Отмечается, что эти организации неоднократно игнорировали предписания по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества домов, а также не раз привлекались к административной ответственности.

Таким образом, «ЖЭК» лишилась дома № 23 по улице Олимпийская, домов № 23, 27, 61 по улице Ангарская в Волгограде. «ЦКО-1» больше не управляет домами № 134 по улице Мачтозаводская, № 2 по улице 2-я Караванная, № 2 по проспекту Столетова, № 3 по улице Бахтурова.

Теперь собственники за 15 дней должны выбрать либо другую добросовестную управкомпанию, либо сменить способ управления.

- До заключения договора с новой управляющей компанией или реализации иного способа управления ответственность за качество обслуживания объектов будет по-прежнему лежать на компаниях «ЖЭК» и «ЦКО-1», - сообщили в областной инспекции Госжилнадзора.

Стоит отметить, что работа управляющих компаний по-прежнему остается больной темой для волгоградцев.

Так, за 2016 год в инспекцию государственного жилищного надзора по Волгоградской области поступило больше 10 тысяч жалоб от местных жителей. 25% обращений были посвящены недобросовестной работе управляющих компаний. Самыми недовольными их работой стали жители Городищенского, Среднеохтубинского и Жирновского районов.

Однако, в пресс-службе губернатора подчёркивают, что наведение порядка в сфере ЖКХ остается ключевым в работе ГЖИ. В настоящий момент продолжается формирование рынка добросовестных управляющих организаций, усиливается работа, направленная на защиту прав жителей.

Полина Макарова

ФОТО: Пресс-служба губернатора