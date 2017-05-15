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|В Волгоградской области с высоты птичьего полета сняли дорогу в никуда
|15.05.2017 15:17
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Как сообщает "СоцИнформБюро", автор проекта "Аэросъемка Волгоград/vlgair" Денис Лукьянов запечатлел на видео дорогу, ведущую прямо к крутому обрыву на берегу Волги.
По словам автора ролика, высота обрыва составляет около 35 метров. Официально эта дорога не закрыта, лишь местные жители положили деревья поперек проезжей части.
Отметим, что на момент публикации видео уже посмотрели свыше 3 тысяч человек.
Надира Коннова
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