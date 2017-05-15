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В Волгоградской области с высоты птичьего полета сняли дорогу в никуда Печать
15.05.2017 15:17

В Волгоградской области с высоты птичьего полета сняли дорогу в никуда

Кадры необычайной красоты при помощи квадрокоптера сняли в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщает "СоцИнформБюро", автор проекта "Аэросъемка Волгоград/vlgair" Денис Лукьянов запечатлел на видео дорогу, ведущую прямо к крутому обрыву на берегу Волги.
Кадры невероятной красоты были сняты при помощи квадрокоптера. Съемка производилась в Светлоярском районе Волгоградской области, там, куда навигатор упорно направляет автомобилистов, несмотря на то, что дорога ведет в никуда. Трасса уходит в 30-метровый обрыв. Около 10 лет назад берег обвалился, и ушла в никуда и дорога протяженностью примерно полкилометра.

По словам автора ролика, высота обрыва составляет около 35 метров. Официально эта дорога не закрыта, лишь местные жители положили деревья поперек проезжей части.

Отметим, что на момент публикации видео уже посмотрели свыше 3 тысяч человек.

Надира Коннова
Видео канала Аэросъемка Волгоград/Youtube.com

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