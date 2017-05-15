Администрация Волгограда предложила альтернативу закрытым маршруткам

С 15 мая мэрия Волгограда официально отменила работу ряда маршруток. Данное решение было принято председателем комитета транспорта администрации Волгограда Дмитрием Веркиным в начале 2017 года.

В результате Волгоград остался без 6 маршруток: 10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе городской мэрии, данные маршруты были заменены на автобусы, троллейбусы и трамваи.

Так, с маршрутки №10а горожанам предложили пересесть в автобусы №65, №85, №6, №95, №21, №59, №20, №25 и №99э, скоростные трамваи СТ и СТ-2 и троллейбусы №10, 12 и №9.

Маршрутку №14 заменили на автобус №25, до которого еще нужно добраться на автобусе №10. Также между остановками маршрута ходят автобусы №21, №59, №95, №99э, №20, №77, №85 и троллейбусы №9 и №12.

Альтернативой для маршрутки №27б стали автобусы №55, №6а, №77 и трамвай №11. Всем пассажирам маршрутки №39 мэрия предложила пересесть на автобусы №25, №77, №85, №21, №20, №59, №95, №99э и троллейбусы №9 и №12.

Микроавтобусы маршрута №42а заменили на автобусы №55, №6а и №77, а также трамвай №11. Чтобы проехать по пути маршрутки №56э, теперь нужно сесть на автобусы №45, №2, №55, №77, №95, №50 и №85.

Юлия Соболева