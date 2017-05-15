В Волгоградском планетарии высадится инопланетный десант

20 мая в стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». В этот день многие музеи, галереи и парки до поздней ночи будут проводить для посетителей тематические мероприятия.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 20 мая в Волгоградском планетарии акцию будут проводить инопланетные существа.

«Братья по разуму» проведут для всех гостей различные экскурсии, игры, беседы и мастер классы на космическую тематику. Кроме этого, в 21.30 состоится концерт «Мы – дети космоса».

Бесплатно встретиться с инопланетянами смогут горожане, которые придут в костюмах космонавта или инопланетянина. Билет для детей, студентов и пенсионеров будет стоить 120 рублей, а для взрослых – 180 рублей.

Ночь музеев соберет всех желающих и на волгоградской водокачке.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», музей водоканала в рамках акции покажет фильм «Волга во мне», который будет проецироваться на стену здания.

Ночь музеев на водокачке начнется в 20.00, а в 24.00 всех гостей ждет концерт группы «Глобальное потепление». Хештег события - #водокачка1890.

Музей располагается на ул. Чуйкова, 15. Вход на мероприятие – через ворота водоканала (спуск по железной лестнице от ул. Чуйкова).

Напомним, что участие в «Ночи музеев» также принимает и «Старая Сарепта». Там акция пройдет под лозунгом «Я - революция» в честь 100-летния Революции 1917 года.

Юлия Соболева

Фото: Волгоградский планетарий