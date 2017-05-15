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|Жителям Ворошиловского района вернули переплату за отопление
|15.05.2017 16:24
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, муниципальная жилинспекция провела на основании обращения жителей дома проверку и установила, что управляющая организация выставляла собственникам квартир за отопление на протяжении нескольких лет некорректные суммы платежей.
- Жильцы дома № 18/1 по ул. Буханцева обратились в Управление жилищной инспекции администрации Волгограда с жалобой. Оказалось, что счета за отопление в платежках были завышенные. Управляющая компания начисляла плату жителям с 2012 по 2015 годы с нарушением требований жилищного законодательства, - прокомментировали в ведомстве.
Инспекция обязала УК сделать перерасчет платы жителям дома. На основании предписания жилинспекции счета за отопления были пересчитаны, а излишне уплаченные суммы возвращены жильцам.
Надира Коннова
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