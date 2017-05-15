ОАО ЕДКММ
Жителям Ворошиловского района вернули переплату за отопление Печать
15.05.2017 16:24

10. Жителям Ворошиловского района вернули переплату за отопление

Жильцам дома по ул. Буханцева, 18/1 в Ворошиловском районе Волгограда вернули 2,3 миллиона рублей, излишне уплаченных за теплоснабжение.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, муниципальная жилинспекция провела на основании обращения жителей дома проверку и установила, что управляющая организация выставляла собственникам квартир за отопление на протяжении нескольких лет некорректные суммы платежей.

- Жильцы дома № 18/1 по ул. Буханцева обратились в Управление жилищной инспекции администрации Волгограда с жалобой. Оказалось, что счета за отопление в платежках были завышенные. Управляющая компания начисляла плату жителям с 2012 по 2015 годы с нарушением требований жилищного законодательства, - прокомментировали в ведомстве.

Инспекция обязала УК сделать перерасчет платы жителям дома. На основании предписания жилинспекции счета за отопления были пересчитаны, а излишне уплаченные суммы возвращены жильцам.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru