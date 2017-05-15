Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, муниципальная жилинспекция провела на основании обращения жителей дома проверку и установила, что управляющая организация выставляла собственникам квартир за отопление на протяжении нескольких лет некорректные суммы платежей.

- Жильцы дома № 18/1 по ул. Буханцева обратились в Управление жилищной инспекции администрации Волгограда с жалобой. Оказалось, что счета за отопление в платежках были завышенные. Управляющая компания начисляла плату жителям с 2012 по 2015 годы с нарушением требований жилищного законодательства, - прокомментировали в ведомстве.

Инспекция обязала УК сделать перерасчет платы жителям дома. На основании предписания жилинспекции счета за отопления были пересчитаны, а излишне уплаченные суммы возвращены жильцам.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда