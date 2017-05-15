Ростуризм предупредил о террористической угрозе в Тунисе и Таиланде

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Ростуризм, в Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении россиян со стороны радикальных исламистских группировок, которые действуют на территории страны.

"Террористическое воздействие на граждан России может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией "естественных" причин этих событий", - говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме туроператорам, работающим в Таиланде, порекомендовали проверять наемный обслуживающий персонал на местах, с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений в экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта.

Туристам, как отметили в ведомстве, следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров.

В Ростуризме напомнили, что Тунис граничит со странами, где активно действует "ИГИЛ" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.). Поэтому туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно на таких популярных курортных территориях, как Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба.

"Необходимо воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных, поездок на юг Туниса, а также полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Туроператорам, продающим туры в Тунис, настоятельно рекомендовано информировать клиентов обо всех потенциальных рисках, с которыми туристы могут столкнуться во время пребывания в этой стране.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress