ОАО ЕДКММ
Ростуризм предупредил о террористической угрозе в Тунисе и Таиланде Печать
15.05.2017 17:57

Ростуризм предупредил о террористической угрозе в Тунисе и Таиланде

В Ростуризме предупредили о рисках для тех туристов, которые намерены отправиться на отдых в Таиланд и Тунис.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Ростуризм, в Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении россиян со стороны радикальных исламистских группировок, которые действуют на территории страны.

"Террористическое воздействие на граждан России может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией "естественных" причин этих событий", - говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме туроператорам, работающим в Таиланде, порекомендовали проверять наемный обслуживающий персонал на местах, с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений в экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта.

Туристам, как отметили в ведомстве, следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров.

В Ростуризме напомнили, что Тунис граничит со странами, где активно действует "ИГИЛ" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.). Поэтому туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно на таких популярных курортных территориях, как Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба.

"Необходимо воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных, поездок на юг Туниса, а также полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Туроператорам, продающим туры в Тунис, настоятельно рекомендовано информировать клиентов обо всех потенциальных рисках, с которыми туристы могут столкнуться во время пребывания в этой стране.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru