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В Волгограде пройдет «Неделя туризма – 2017» Печать
15.05.2017 18:48

В Волгограде пройдет «Неделя туризма – 2017»

Межрегиональный туристический форум соберет почти 400 представителей турбизнеса.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, форум «Неделя туризма в Волгоградской области 2017» пройдет с 22 по 28 мая. Представители отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Казани, Самары, Тольятти, Саратова и других городов приедут в Волгоград, чтобы обсудить актуальные тенденции и перспективы развития внутреннего и въездного туризма в России.

Сообщается, что форум такого масштаба состоится в Волгоградской области впервые.

Участников ждут семинары, конференции, мастер-классы и экскурсии. Гости мероприятия поднимут вопросы развития событийного туризма, инновационных технологий, особенностей гостиничного и ресторанного бизнеса, а также поделятся опытом.

В пресс-службе губернатора подчёркивают, что форум сможет поспособствовать привлечению туристов в Волгоград.

Отметим, что для россиян Волгоград является не слишком привлекательным. По данным Национального туристического рейтинга регион занимает только 27 место.

Кроме того, 2017 год начался не слишком удачно для туристического потенциала города-героя. Так, в марте Волгоградская область «отличилась» на XII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017» в московском выставочном центре «Крокус Экспо».

В отличие от других регионов, которые сделали яркие стенды-презентации, под вывеской «Волгоградская область» одиноко стояли два стула и стол.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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