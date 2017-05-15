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|В Волгограде пройдет «Неделя туризма – 2017»
|15.05.2017 18:48
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Сообщается, что форум такого масштаба состоится в Волгоградской области впервые.
Участников ждут семинары, конференции, мастер-классы и экскурсии. Гости мероприятия поднимут вопросы развития событийного туризма, инновационных технологий, особенностей гостиничного и ресторанного бизнеса, а также поделятся опытом.
В пресс-службе губернатора подчёркивают, что форум сможет поспособствовать привлечению туристов в Волгоград.
Отметим, что для россиян Волгоград является не слишком привлекательным. По данным Национального туристического рейтинга регион занимает только 27 место.
Кроме того, 2017 год начался не слишком удачно для туристического потенциала города-героя. Так, в марте Волгоградская область «отличилась» на XII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2017» в московском выставочном центре «Крокус Экспо».
В отличие от других регионов, которые сделали яркие стенды-презентации, под вывеской «Волгоградская область» одиноко стояли два стула и стол.
Полина Макарова
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