ОАО ЕДКММ
Волгоградские автомобилисты предложили горожанам альтернативу маршруткам Печать
15.05.2017 20:33

Волгоградские автомобилисты предложили горожанам альтернативу маршруткам

В понедельник, 15 мая, в последний день окончательной отмены большей части маршруток, на дорогах Волгограда были замечены легковые автомобили, на лобовых стеклах которых значились ... номера закрытых маршрутов.

Как сообщает "СоцИнформБюро", утром 15 мая в соцсетях был запущен своего рода флешмоб с хэштегом #ПопутчикиВолгоград. Горожанам было предложено дружно бойкотировать навязываемые автобусы и передвигаться по городу, подвозя друг друга за символическую плату, которая бы покрывала затраты на топливо.

Текст с призывом не терпеть произвол властей по отношению к транспортной схеме нашего города и доказать, что люди не намерены кормить питерских чиновников, активно распространяется в социальных сетях.

"Сплотимся и за символическую плату будем вместе добираться на работу/учебу. Кто по какому маршруту ездит на личном авто-выкладывайте фото с хэштэгом #попутчикиволгоград и компания найдется. Сэкономим на бензине, веселее доберемся до места, познакомимся друг с другом, и не будем кормить Питеравто", - говорится в тексте призыва.

Волгоградцы не стали долго раздумывать над идеей и начали претворять её в жизнь. Горожане в соцсетях выкладывают фото, сделанные на улицах города. На снимках видно, как машины (иногда довольные дорогие) с прикрепленными номерами отмененных маршрутов осуществляют посадку пассажиров. По словам очевидцев, автомобили, предлагающие подвезти всех желающих, появились сегодня одновременно в нескольких районах Волгограда.

Волгоградские автомобилисты предложили горожанам альтернативу маршруткам

Надира Коннова
ФОТО: Вася Бабушкин, Семён Mamontenok

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru