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|Волгоградские автомобилисты предложили горожанам альтернативу маршруткам
|15.05.2017 20:33
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Как сообщает "СоцИнформБюро", утром 15 мая в соцсетях был запущен своего рода флешмоб с хэштегом #ПопутчикиВолгоград. Горожанам было предложено дружно бойкотировать навязываемые автобусы и передвигаться по городу, подвозя друг друга за символическую плату, которая бы покрывала затраты на топливо.
Текст с призывом не терпеть произвол властей по отношению к транспортной схеме нашего города и доказать, что люди не намерены кормить питерских чиновников, активно распространяется в социальных сетях.
"Сплотимся и за символическую плату будем вместе добираться на работу/учебу. Кто по какому маршруту ездит на личном авто-выкладывайте фото с хэштэгом #попутчикиволгоград и компания найдется. Сэкономим на бензине, веселее доберемся до места, познакомимся друг с другом, и не будем кормить Питеравто", - говорится в тексте призыва.
Волгоградцы не стали долго раздумывать над идеей и начали претворять её в жизнь. Горожане в соцсетях выкладывают фото, сделанные на улицах города. На снимках видно, как машины (иногда довольные дорогие) с прикрепленными номерами отмененных маршрутов осуществляют посадку пассажиров. По словам очевидцев, автомобили, предлагающие подвезти всех желающих, появились сегодня одновременно в нескольких районах Волгограда.
Надира Коннова
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