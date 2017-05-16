ОАО ЕДКММ
Волгоградцы в петиции требуют отменить транспортную реформу Печать
16.05.2017 09:14

IMG 6199

На сайте гражданских инициатив появилась петиция под названием "Отменить транспортную реформу в г.Волгоград". Её автор, Александр Дмитриевский, адресует обращение к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру транспорта РФ Максиму Соколову.

Как стало известно "СоцИнформБюро", инициатива появилась на сайте 16 мая. Автор петиции указывает на тот факт, что в городе с 2015 года продолжается уничтожение общественного транспорта.

"Уничтожается электротранспорт: троллейбусы - уничтожены 2 маршрута; планируется уничтожить маршрут № 8, много лет работающий на одном из самых востребованных направлений от северного конца города до ЖД вокзала. Других вариантов, кроме такси, добраться до ЖД вокзала нет", - отмечает Александр Дмитриевский.

Волгоградец написал, что "поздравления с годом экологии в России от губернатора Волгоградской области и сити-менеджеров заключались в повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на 25% и замене электротранспорта на автобусы". При этом автор инициативы указывает, что во всех социальных сетях высказывается возмущение жителей сложившейся ситуацией, но местные власти игнорируют всё это.

Напомним, утром 15 мая в соцсетях был запущен своего рода флешмоб с хэштегом #ПопутчикиВолгоград. Горожанам было предложено дружно бойкотировать навязываемые автобусы и передвигаться по городу, подвозя друг друга за символическую плату, которая бы покрывала затраты на топливо. Текст с призывом не терпеть произвол властей по отношению к транспортной схеме нашего города и доказать, что люди не намерены кормить питерских чиновников, активно распространяется в социальных сетях.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Комментарии   

 
0 #1 Виталий 16.05.2017 10:17
Кто эти люди, сидящие в городском правительстве? Как добираться людям на работу? С изобилием маршруток, из бизнес-центра особенно, в Красноармейский район не выбраться вечером. Бешеные очереди на транспорт. Маршрутки полные вечно. По словам администрации, в Волгограде ежедневно работает 300 автобусов, а они количество маршрутов считали? С этой реформой на линии каждого маршрута, будет работать полтора землекопа... В очередной раз убеждаюсь в том, что в правительстве Волгограда, работают недопустимое содержимоеоты, которые кроме как о своей заднице, больше не волнуются не о чем. С исчезновением маршруток, город превратиться в транспортную клоаку, образца СССР.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru