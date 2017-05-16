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|Волгоградцы в петиции требуют отменить транспортную реформу
|16.05.2017 09:14
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Как стало известно "СоцИнформБюро", инициатива появилась на сайте 16 мая. Автор петиции указывает на тот факт, что в городе с 2015 года продолжается уничтожение общественного транспорта.
"Уничтожается электротранспорт: троллейбусы - уничтожены 2 маршрута; планируется уничтожить маршрут № 8, много лет работающий на одном из самых востребованных направлений от северного конца города до ЖД вокзала. Других вариантов, кроме такси, добраться до ЖД вокзала нет", - отмечает Александр Дмитриевский.
Волгоградец написал, что "поздравления с годом экологии в России от губернатора Волгоградской области и сити-менеджеров заключались в повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на 25% и замене электротранспорта на автобусы". При этом автор инициативы указывает, что во всех социальных сетях высказывается возмущение жителей сложившейся ситуацией, но местные власти игнорируют всё это.
Напомним, утром 15 мая в соцсетях был запущен своего рода флешмоб с хэштегом #ПопутчикиВолгоград. Горожанам было предложено дружно бойкотировать навязываемые автобусы и передвигаться по городу, подвозя друг друга за символическую плату, которая бы покрывала затраты на топливо. Текст с призывом не терпеть произвол властей по отношению к транспортной схеме нашего города и доказать, что люди не намерены кормить питерских чиновников, активно распространяется в социальных сетях.
Надира Коннова
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