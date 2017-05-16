В Волгограде из-за ремонта остановят движение на улице Дундича

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, движение будет прекращено в течение пяти часов через железнодорожный переезд по улице Дундича. Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Объезд будет осуществляться по дорогам улиц Дундича, Путиловской, Александрова, 3-ей Продольной магистрали, Костюченко, Шкирятова, Шурухина и Дзержинского.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда