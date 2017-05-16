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|В Волгограде из-за ремонта остановят движение на улице Дундича
|16.05.2017 10:23
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, движение будет прекращено в течение пяти часов через железнодорожный переезд по улице Дундича. Ограничение связано с проведением ремонтных работ.
Объезд будет осуществляться по дорогам улиц Дундича, Путиловской, Александрова, 3-ей Продольной магистрали, Костюченко, Шкирятова, Шурухина и Дзержинского.
Полина Макарова
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