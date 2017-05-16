Госжилнадзор проверяет новый музей в пойме Царицы

12 мая инспекторы Госжилнадзора посетили место строительства нового объекта в пойме реки Царица – интерактивного музея «Россия. Моя История».

На момент проверки на объекте уже на 100% был выполнен монтаж металлоконструкций и перекрытий. На завершающей стадии находилась установка кровли и стеновых панелей.

В результате сотрудниками надзорного ведомства была взята на проверку документация от подрядчика.

Отметим, что в начале декабря прошлого года стройка в пойме Царицы вызвала массу вопросов у местных жителей. Основным невыясненным моментом осталась странная схема финансирования указанного музея.

Аукцион по строительству нового культурного объекта прошел еще до новогодних праздников. Заказчиком выступила некоммерческая организация Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Победителем тендера стала компания ОАО «Приволжстрансстрой».

Вся документация об аукционе проходила через сайт вышеуказанного фонда. По всей видимости это было сделано, чтобы не привлекать лишнее внимание общественников и журналистов.

В результате контракт на строительство нулевого цикла стоимостью в 19,5 миллионов рублей подписали 16 декабря. Согласно технической документации аукциона, здание нового музея будет иметь площадь в 7630 квадратных метров. Вместимость музея составит 600 человек.

В марте на строительной площадке музея «Россия. Моя история» прошло выездное совещание с губернатором Андреем Бочаровым.

В ходе встречи глава региона объявил о том, что к 1 августу 2017 года объект будет полностью сдан. Заработать в полном объеме он сможет уже к концу года.

Кроме этого, на совещании была озвучена стоимость нового интерактивного музея – 470 миллионов рублей. Данная цифра включает в себя как работы по строительству и благоустройству, так и тематическое оснащение экспозиции.

– Возведение объекта финансируется из трех источников – это внебюджетные средства, и совсем немножко там из областного и городского бюджетов. Что касается бюджетных средств, то они будут направлены исключительно на благоустройство территории, – заявил в ходе встречи Андрей Бочаров.

При этом стоит отметить, что согласно данным, которые имеются в распоряжении ИА «СоцИнформБюро», на реализацию проекта запланировано потратить до 100 миллионов из областного и городского бюджетов.

Стоит сказать, что на прошлой неделе музей уже получил из бюджета области 7 миллионов рублей на присоединение здания к электрическим сетям.

Остальные же средства поступят через фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» от пула крупных налогоплательщиков, среди который «Газпром» и «Лукойл». Взамен предприятия получат скидки на налоги.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области