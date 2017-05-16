Как сообщает "СоцИнформБюро", с утра молодому человеку довелось проехать на общественном транспорте, а именно на новом и "удобном" автобусе компании "Питеравто". Вогоградец рассказал, что еще никогда не испытывал такого чувства стыда.

- Сам автобус был очень хороший, но кондуктор ....это просто жесть реально, - написал в сети волгоградец.

По его словам, мало того, что от мужчины несло запахом алкоголя, так он еще и пытался подшучивать над пассажирами. Причем, весьма глупо и неуместно.

- Особенно мне запомнился прикол про терроризм и что он агент под прикрытием. А также, как ему тяжело работать. Но это было только смешно в начале... Потом я заметил, что он продает старые билеты, и тут я не выдержал и сфотографировал его. Одна женщина также начала делать замечания ему, - поделился горожанин.

Молодой человек задается вопросом: "Интересно, остальные почему молчат?" Как отметил автор поста, были и такие, которые выгораживали этого кондуктора.

- Давайте менять мир! Хотя бы начнем с малого: просто вокруг себя, - призвал молодой человек жителей Волгограда.

Анна Павлова

ФОТО: группа в социальной сети ВКонтакте "ZapchastiDarom|Запчасти на иномарки в Волгограде"