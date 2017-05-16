Полицейские помогли вернуть волгоградке ее питомца

Благодарность от горожанки поступило в адрес начальника ГУ МВД России генерала-лейтенанта полиции Александра Кравченко. В письме женщина выразила благодарность сотрудникам полицейского отдела №5.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в начале мая в отделение обратилась жительница Ворошиловского района. Она сообщила, что неизвестные лица удерживают на территории своего дома ее породистую собаку.

Оказалось, что днем ранее четвероногий питомец сбежал от своей хозяйки. После долгих поисков песик обнаружился в вольере одного из частных домов, однако самостоятельно вернуть собаку женщина не смогла.

В результате на помощь отчаявшейся волгоградке пришли полицейские, которые выпустили собаку из чужого вольера.

В своем послании к полицейским женщина восхитилась, что сотрудники «с пониманием и уважением отнеслись к ее беде».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress