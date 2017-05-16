В Волгограде еще двадцать автобусов вышли на дороги

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, 20 новых «Волгобас» вышли на городские маршруты № 6 Ж/д-вокзал – Аэропорт», №2 «ВолгоГРЭС – Ж/д-вокзал» и №21 «Инструментальный завод – Ж/д-вокзал».

Напомним, что пополнение автобусного парка состоялось в рамках реализации комплексной транспортной схемы. Сейчас в распоряжении «ВПАТП-7» находится около сотни, по словам мэрии, новых автобусов. При этом отмечается, что все машины не старше трех лет.

Администрация города подчеркивает, что обновление городского подвижного состава обеспечит горожанам тот уровень транспортного обслуживания, которого они достойны.

Однако, беспокойство самих волгоградцев темой транспорта до сих пор имеет место быть.

Так, 16 мая на сайте гражданских инициатив появилась петиция под названием «Отменить транспортную реформу в г.Волгоград». Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру транспорта РФ Максиму Соколову.

Автор петиции, Александр Дмитриевский, указывает на тот факт, что в городе с 2015 года продолжается уничтожение общественного транспорта. При этом волгоградец указывает, что во всех социальных сетях высказывается возмущение жителей сложившейся ситуацией, но местные власти игнорируют всё это.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгограда