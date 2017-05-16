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|Волгоградская область с декабря может перейти на новое времяисчисление
|16.05.2017 12:39
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Как стало известно "СоцИнформБюро" из документа, размещенного на официальном сайте региональной Думы, депутаты предлагают внести изменения в Федеральный закон "Об исчислении времени", чтобы "вернуть" Волгоградскую область к часовой зоне "МСК+1".
В качестве доводов парламентарии приводят результаты интернет-голосований, по которым свыше 85% опрошенных жителей региона выступили за перевод стрелок. Кроме того, инициаторы ссылаются на ранние восходы и ранние закаты, а также на отсутствие каких-либо жалоб со стороны жителей при прежнем времяисчислении.
Согласно документу, закон должен вступить в силу 3 декабря 2017 года в 2 часа ночи. Чтобы это произошло, проект должны одобрить сначала депутаты областного заксобрания, а затем — депутаты Государственной думы.
Напомним, что разговоры о переводе стрелок в регионе на час вперед от московского ведутся с конца 2015-го года. Чиновники заявляли, что данные по опросам жителей не до конца еще изучены и постоянно переносили решение этого вопроса.
Надира Коннова
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