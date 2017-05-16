ОАО ЕДКММ
В Волжском начался ремонт дороги на Волгоград Печать
16.05.2017 15:30

В Волжском начался ремонт дороги на Волгоград

В городе-спутнике идет масштабный ремонт участка дороги по направлению к Волгограду.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волжского, всего собираются отремонтировать три участка дорожного полотна общей протяженностью 3,3 км: от знака «герб Волжского» (со стороны Волгограда) до ГЭС, от ГЭС до шлюзов и от шлюзов до знака «Волжский».

В Волжском начался ремонт дороги на Волгоград

Отмечается, что от въезда в Волжский (со стороны Волгограда) до ГЭС рабочие уже провели фрезеровку 1,5 км верхнего слоя асфальтового покрытия.

Ремонтом всех трех участков занимается подрядная организация ООО «Тацинское ДСУ». По контракту все строительные работы она должна завершить к 1 июля 2017 года с гарантией качества минимум на 5 лет.

Следует отметить, что на ремонт 3,3 километров дороги из бюджета Волжского выделено больше 50 миллионов рублей.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба администрации Волжского, сайт госзакупок

 

 

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru