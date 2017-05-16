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|В Волжском начался ремонт дороги на Волгоград
|16.05.2017 15:30
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волжского, всего собираются отремонтировать три участка дорожного полотна общей протяженностью 3,3 км: от знака «герб Волжского» (со стороны Волгограда) до ГЭС, от ГЭС до шлюзов и от шлюзов до знака «Волжский».
Отмечается, что от въезда в Волжский (со стороны Волгограда) до ГЭС рабочие уже провели фрезеровку 1,5 км верхнего слоя асфальтового покрытия.
Ремонтом всех трех участков занимается подрядная организация ООО «Тацинское ДСУ». По контракту все строительные работы она должна завершить к 1 июля 2017 года с гарантией качества минимум на 5 лет.
Следует отметить, что на ремонт 3,3 километров дороги из бюджета Волжского выделено больше 50 миллионов рублей.
Полина Макарова
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