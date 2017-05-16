Собор на площади Павших борцов откроют к 800-летию Александра Невского

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Накануне главы региона Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное строительству собора Святого Александра Невского в центре Волгограда.
В совещании приняли участие председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, вице-спикер Сергей Горняков, члены попечительского совета, а также митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
До начала заседания все участники побывали на стройплощадке, где было объявлено об открытии собора Александра Невского в 2021 году.
На данный момент стены здания уже поднялись до 7 метров, завершено устройство монолитной железобетонной плиты, смонтированы фундаментные блоки, проведены работы по гидроизоляции основания и стен подвала.
Напомним, что разрешение на строительство храма было выдано муниципалитетом в прошлом году. Заказчиком строительства стала Волгоградская епархия, а подрядчиком выбрали компанию «ПриволжТрансСтрой».
Денежные средства в размере 5,6 миллиарда рублей решили собрать с местных предпринимателей. Чтобы проследить за движением денег был создан попечительский совет, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.
В число попечителей вошли представители крупнейших волгоградских предприятий и организаций: «МАН», «Радеж», предприятия «Волгограднефтемаш», «РосОил», «Транснефть-Приволжье», компания «Сады Придонья» и другие.
Также к участию были привлечены политики: председатель Общественной палаты Татьяна Гензе, представитель партии «Единая Россия» Сергей Горняков, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.
Основной задачей попечительского совета стала помощь в контроле за поступлением и расходованием средств. С момента начала строительства собора в 2016 году привлечено в общей сложности 53,6 миллиона рублей, из которых 12 миллионов рублей – вклад волгоградских компаний в виде предоставленных стройматериалов; 41,6 миллиона рублей составили денежные пожертвования.
Отметим, что решение о строительстве многомилионного собора в центре города вызвало бурю негодования среди волгоградцев. Местные жители просили остановить дорогостоящую стройку у президента, депутатов Волгоградской областной Думы и прокуратуры региона. Однако 29 марта прошлого года заливка фундамента была начата.
Юлия Соболева
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