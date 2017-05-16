В Волгограде ООО «ЖЭК» захламляет мусором контейнерные площадки



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, в текущем году инспекторы выявили больше 20 нарушений содержания мусорных площадок. В отношении восьми управляющих компаний составлены административные протоколы.

Сообщается, что лидером среди нарушителей здесь стала ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», которая обслуживает дома по ул. Полины Осипенко в Дзержинском районе, в Краснооктябрьском районе по улицам Капитана Тряскина, Пельше и Возрождения, проспекта Волжский, а также по улицам Хабаровская и Гагринская в Красноармейском районе Волгограда. За злостное неисполнение обязанностей по содержанию контейнерных площадок надзорные органы выписали управляющей компании 9 административных штрафов на общую сумму 270 тысяч рублей.

- Между тем, оплачивать штрафы компания не торопится. В связи с этим, Красноармейским районным отделом службы судебных приставов Волгограда возбуждено 3 исполнительных производства о взыскании штрафов на общую сумму в 90 тысяч рублей, - комментируют в пресс-службе облкомприроды.

Также, в профильном комитете отметили, что в скоро сотрудники ведомства направят информацию в жилищную инспекцию Волгоградской области для принятия соответствующих мер.

Напомним, что накануне областной Госжилнадзор исключил из реестра лицензий у «ЖЭК» четыре многоквартирных дома.

Ольга Титова

ФОТО: Облкомприроды