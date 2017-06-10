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На стройке Александро-Невского собора пройдет первый молебен Печать
10.06.2017 13:11

На стройке Александро-Невского собора пройдет первый молебен

11 июня в строящемся Александро-Невском кафедральном соборе Волгограда пройдет первый молебен.


Как стало известно ИА «СоцинформБюро», первый молебен в строящемся соборе пройдет в воскресенье, 11 июня, в 9 часов утра. Службу проведет настоятель Александро-Невского прихода протоиерей Вячеслав Жебелев.

Богослужение откроет XVI Международный Царицынский Александро-Невский православный фестиваль.

Напомним, воссоздание храма Александра Невского началось в Волгограде больше года назад. Известно, что храм будет готов к 2021 году.

По состоянию на 1 мая 2017 года на его строительство было направлено 107 миллионов рублей, из них 26 миллионов пошли на проектирование, а 95 миллионов на строительно-монтажные работы.

Деньги решили собрать с местных предпринимателей. Чтобы проследить за движением денег был создан попечительский совет, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.

Строительство храма осуществляется компанией «ПриволжТрансСтрой» на средства, которые аккумулирует небезызвестный Фонд «Перспективное развитие».

Добавим, что решение о строительстве многомилионного собора в центре города вызвало бурю негодования среди волгоградцев. Местные жители просили остановить дорогостоящую стройку у президента, депутатов Волгоградской областной Думы и прокуратуры региона. Однако стройка все равно была начата.

Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгоградской области

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