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|В День России городской транспорт будет работать в особом режиме
|12.06.2017 11:08
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Сегодня с самого утра в центре Волгограда будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Завершится праздник концертом Стаса Пьехи и фейерверком в 22.00.
Чтобы обеспечить горожанам возможность быстро добраться до дома, городской транспорт перейдет на особый режим работы.
Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии, на автобусные маршруты №2 и №21 дополнительно выйдут 8 единиц транспорта, на маршрут №6 – 4 единицы.
Автобусы №20, 25, 35, 65, 85, 88 и 95 в вечернее время перейдут на режим работы «час пик». Количество транспорта также будет увеличено.
Автобус №2 будет продлен до Красноармейского района, №21 будет охватывать остановку «Дом союзов».
- Вечернее расписание движения составлено таким образом, чтобы к каждому остановочному пункту транспорт различных направлений подходил с интервалом в несколько минут, - обещают в администрации города.
После 22.00 сегодня выйдут на линии дополнительные троллейбусы на маршруты №12 и №15, а также трамваи №2, №4 и №10.
Напомним, что с 7:00 до 18:00 перекрыто движение машин по 13-ой Гвардейской в границах от улицы Советской до улицы Чуйкова.
В целях безопасности для пешеходов также ввели ограничения. Так, попасть на главную площадь города можно с трех точек, а именно с Аллеи Героев, со стороны улицы Володарского и через парк «Комсомольский сад». Вход организуют через рамки металлоискателей.
Юлия Соболева
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