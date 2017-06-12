Волгоградских дачников призывают не ездить пьяными

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в разгар дачного сезона сотрудники госавтоинспекции проводят встречи с отдыхающими в дачных массивах и садовых товариществах.

Правоохранители напоминают дачникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы раздают памятки, призывающие не ездить пьяными и сообщать о подобных фактах в полицию.

Кроме этого, полицейские дают населению рекомендации по использованию светоотражающих приспособлений в темное время суток.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области