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В Волгограде пройдут отключения горячей и холодной воды Печать
12.06.2017 14:27

В Волгограде пройдут отключения горячей и холодной воды

На этой неделе пять районов города-героя останутся без горячего и холодного водоснабжения.

Запастись холодной водой, а также приготовить тазик и ковшик придется на этой неделе некоторым волгоградцам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», из-за ремонта сетей водоснабжение будет ограничено в двух районах города.

В Кировском районе с 7.30 13 июня до 8.30 14 июня 2017 года не будет воды по следующим адресам:

Ул. Кирова, 102, 104, 106
Ул. Федорова, 1, 3
Ул. Губкина, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13а, 15
Ул. 64-ой Армии, 2, 4, 6, 8, 10
Ул. 64-ой Армии, 2а, скорая помощь
Ул. Губкина, 5а, Центр развития
Ул. Губкина, 2, Школа №57
Ул. Губкина, 7а Центр социальной помощи.

Также с 5.00 13 июня до 9.30 14 июня в Дзержинском районе воду отключат:

Пр. Жукова, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 157
Ул. Батумская, 5
Ул. Батумская, 1, д/с № 277
Пр. Жукова, 151, д/с № 241
Пр. Жукова, 155, д/с № 183
Пр. Жукова, 133 Бывший к-тр «Экран» (детский центр борьбы «КУДО»)
Пр. Жукова, 153 (Дом детского творчества)
Ул. Батумская, 1а ПКЦ РФ «Волгоградэлектросвязь»
Ул. Батумская, 7-35
Ул. Эльбрусская, 2-28.

Напомним, что с этой недели «Концессии теплоснабжения» проведут ряд отключений горячей воды.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, перекрывать ГВС будут с 8.00 до 24.00. При этом возможно возобновление подачи раньше указанного срока.

В Дзержинском районе с 13 по 26 июня 2017 года отключат:

Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65
Ул. Ангарская, 7б, 13
Ул. Аракская, 29, 31, 33, 35
Ул. Безымянная, 1
Ул. Бурейская,1, 1а, 1в, 1д
Ул. Жирновская, 9
Ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
Ул. Тимофеева, 10
Ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
Ул. Фастовская, 168
Ул. Хорошева, 14, 20
Ул. Щербина, 10
Детские сады: № 35, 261, 300, 380
Медицинские учреждения: больница №1, психиатрическая больница №2, областная наркологическая больница, областная станция переливания крови, центр медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии
Школы: № 67, школа-интернат №2
Прочие потребители: МСЧ ГУВД Волгоградской области.

С 14 по 15 июня 2017 года:

Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65
Ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18
Ул. Космонавтов, 59, 61
Ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20
Детские сады: № 327, 333
Лицей № 7.

В Центральном районе с 13 по 26 июня 2017 года отключения ожидаются по следующим адресам:

Ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
Ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
Ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
Ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
Ул. Х. Нурадилова, 7
Ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
Ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
Ул. Селенгинская, 11, 16
Ул. Скосырева, 1а, 1б
Ул. Ткачева 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
Ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
Детские сады: № 37, 97, 100, 315, 328, 356
Поликлиника № 12
Школы: № 6, 44, детская школа искусств № 4, гимназия №1, школа «Поколение», школа олимпийского резерва № 7, школа «РОСТО»
Строительный колледж.

В Советском районе с 13 по 26 июня греть воду в чайнике придется тем, кто живет на:

Ул. Балакирева, 2
Ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
Ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Ул. Запорожская, 3
Ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
Ул. Комарова 75, 79
Ул. Я.Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
Ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
Ул. Мариупольская, 10, 12, 14
Ул. Новосибирская, 66
Ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
Ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
Ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
Пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Ул. Шауляйская, 2а, 4а
Детские сады: № 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348
Медицинские учреждения: МУЗ КБ № 7, детская поликлиника № 31
Школы: № 54, 111, детская школа искусств № 8, центр детского технического творчества
Общежития ВГСХА (ул. Гвоздкова, 8а; пр. Университетский, 28).

В Красноармейском районе с 14 по 27 июня 2017 года без горячей воды будут жители:

Ул. Лазоревая, 187, 193
Ул. Луговая, 142
Ул. Минская, 218, 222, 226
Ул. Фролова, 4
Детские сады: № 66, 141.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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