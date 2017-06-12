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|В Волгограде пройдут отключения горячей и холодной воды
|12.06.2017 14:27
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Запастись холодной водой, а также приготовить тазик и ковшик придется на этой неделе некоторым волгоградцам.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», из-за ремонта сетей водоснабжение будет ограничено в двух районах города.
В Кировском районе с 7.30 13 июня до 8.30 14 июня 2017 года не будет воды по следующим адресам:
Ул. Кирова, 102, 104, 106
Также с 5.00 13 июня до 9.30 14 июня в Дзержинском районе воду отключат:
Пр. Жукова, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 157
Напомним, что с этой недели «Концессии теплоснабжения» проведут ряд отключений горячей воды.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, перекрывать ГВС будут с 8.00 до 24.00. При этом возможно возобновление подачи раньше указанного срока.
В Дзержинском районе с 13 по 26 июня 2017 года отключат:
Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65
С 14 по 15 июня 2017 года:
Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65
В Центральном районе с 13 по 26 июня 2017 года отключения ожидаются по следующим адресам:
Ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
В Советском районе с 13 по 26 июня греть воду в чайнике придется тем, кто живет на:
Ул. Балакирева, 2
В Красноармейском районе с 14 по 27 июня 2017 года без горячей воды будут жители:
Ул. Лазоревая, 187, 193
Юлия Соболева
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