В Волгограде пройдут отключения горячей и холодной воды

Запастись холодной водой, а также приготовить тазик и ковшик придется на этой неделе некоторым волгоградцам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», из-за ремонта сетей водоснабжение будет ограничено в двух районах города.

В Кировском районе с 7.30 13 июня до 8.30 14 июня 2017 года не будет воды по следующим адресам:

Ул. Кирова, 102, 104, 106

Ул. Федорова, 1, 3

Ул. Губкина, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13а, 15

Ул. 64-ой Армии, 2, 4, 6, 8, 10

Ул. 64-ой Армии, 2а, скорая помощь

Ул. Губкина, 5а, Центр развития

Ул. Губкина, 2, Школа №57

Ул. Губкина, 7а Центр социальной помощи.

Также с 5.00 13 июня до 9.30 14 июня в Дзержинском районе воду отключат:

Пр. Жукова, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 157

Ул. Батумская, 5

Ул. Батумская, 1, д/с № 277

Пр. Жукова, 151, д/с № 241

Пр. Жукова, 155, д/с № 183

Пр. Жукова, 133 Бывший к-тр «Экран» (детский центр борьбы «КУДО»)

Пр. Жукова, 153 (Дом детского творчества)

Ул. Батумская, 1а ПКЦ РФ «Волгоградэлектросвязь»

Ул. Батумская, 7-35

Ул. Эльбрусская, 2-28.

Напомним, что с этой недели «Концессии теплоснабжения» проведут ряд отключений горячей воды.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, перекрывать ГВС будут с 8.00 до 24.00. При этом возможно возобновление подачи раньше указанного срока.

В Дзержинском районе с 13 по 26 июня 2017 года отключат:

Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65

Ул. Ангарская, 7б, 13

Ул. Аракская, 29, 31, 33, 35

Ул. Безымянная, 1

Ул. Бурейская,1, 1а, 1в, 1д

Ул. Жирновская, 9

Ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

Ул. Тимофеева, 10

Ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

Ул. Фастовская, 168

Ул. Хорошева, 14, 20

Ул. Щербина, 10

Детские сады: № 35, 261, 300, 380

Медицинские учреждения: больница №1, психиатрическая больница №2, областная наркологическая больница, областная станция переливания крови, центр медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии

Школы: № 67, школа-интернат №2

Прочие потребители: МСЧ ГУВД Волгоградской области.

С 14 по 15 июня 2017 года:

Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 63, 65

Ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18

Ул. Космонавтов, 59, 61

Ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20

Детские сады: № 327, 333

Лицей № 7.

В Центральном районе с 13 по 26 июня 2017 года отключения ожидаются по следующим адресам:

Ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

Ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

Ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

Ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

Ул. Х. Нурадилова, 7

Ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

Ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

Ул. Селенгинская, 11, 16

Ул. Скосырева, 1а, 1б

Ул. Ткачева 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

Ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

Детские сады: № 37, 97, 100, 315, 328, 356

Поликлиника № 12

Школы: № 6, 44, детская школа искусств № 4, гимназия №1, школа «Поколение», школа олимпийского резерва № 7, школа «РОСТО»

Строительный колледж.

В Советском районе с 13 по 26 июня греть воду в чайнике придется тем, кто живет на:

Ул. Балакирева, 2

Ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

Ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ул. Запорожская, 3

Ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

Ул. Комарова 75, 79

Ул. Я.Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

Ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Ул. Мариупольская, 10, 12, 14

Ул. Новосибирская, 66

Ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

Ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

Ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50

Пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Ул. Шауляйская, 2а, 4а

Детские сады: № 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348

Медицинские учреждения: МУЗ КБ № 7, детская поликлиника № 31

Школы: № 54, 111, детская школа искусств № 8, центр детского технического творчества

Общежития ВГСХА (ул. Гвоздкова, 8а; пр. Университетский, 28).

В Красноармейском районе с 14 по 27 июня 2017 года без горячей воды будут жители:

Ул. Лазоревая, 187, 193

Ул. Луговая, 142

Ул. Минская, 218, 222, 226

Ул. Фролова, 4

Детские сады: № 66, 141.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress