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Санавиация доставила в Волгоград первого пациента Печать
13.06.2017 13:40

Санавиация доставила в Волгоград первого пациента

«Воздушная скорая помощь» доставила из Михайловки в Волгоград мужчину с сильными ожогами.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро», в пресс-службе комитета здравоохранения, 11 июня вертолет санавиации доставил первого пациента из Михайловской ЦРБ в реанимационное отделение волгоградской больницы №25. Мужчине с сильнейшими термическими ожогами требовалось серьезное лечение.

- Пациента затруднительно было везти из Михайловки в областной центр, поэтому для него вызвали вертолет. Полет составил около часа. На борту находились врач-реаниматолог, медсестра-анестезист и санитар. Транспортировка прошла успешно, - прокомментировали в пресс-службе профильного комитета.

Известно, что мужчина получил травмы при взрыве на топливном баке. Сейчас его состояние медики оценивают, как стабильное.

Добавим, что 

Напомним, что санитарный вертолет поступил на службу в регион 8 июня. Аренда «воздушной скорой помощи» до конца текущего года обошлась в 121 миллион рублей. Официально «Ансат» находится на дежурстве в Волгоградской области с 10 июня. С этого момента санавиация должна выполнить 381 летный час и 4 764 часа дежурств. Дежурства «воздушной скорой» проходят на вертолетной площадке в Ерзовке.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба губернатора

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