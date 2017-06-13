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|В Волгограде на Третьей Продольной убирают разделительное ограждение
|13.06.2017 13:44
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Как сообщил "СоцИнформБюро" волгоградский правозащитник Алексей Ульянов, демонтаж разделительного забора производится в рамках проекта реконструкции Третьей Продольной магистрали, а не для того, чтобы отдельные смельчаки, рискуя жизнью, могли перебежать проезжую часть.
- Проектом предусмотрена замена ограждений, именно поэтому сейчас убирают старый забор. В дальнейшем здесь будет установлено ограждение, через которое будет проблематично даже перелезть, - успокоил правозащитник.
Отметим, что демонтаж старого ограждения, а также ремонт Третьей Продольной магистрали производит дорожная компания ООО "ТрансСервис". Планируется, что одна из важнейших магистралей города будет отремонтирована от улицы Неждановой до поста ДПС «Шайба». Окончание работ на данном участке дороги запланировано на 31 октября 2017 года.
На данный момент неясно, каким именно будет новое ограждение, зато точно известно, как данная компания кладет асфальт. По словам Ульянова, рабочие грубо нарушают технологию, не производя подготовки полотна перед укладкой выравнивающего слоя.
- Качество ремонта дороги на Третьей Продольной вызывает сомнение. Как утверждают профильные комитеты, дорога кладется самая лучшая, идеальная. Да, я согласен, что качество асфальтобетона хорошее, однако вся проблема в том, что перед укладкой выравнивающего слоя не производится должная подготовка дорожного полотна. Поэтому на новой дороге вскоре после ремонта появляются ямы, углубления и трещины, - отметил Алексей Ульянов.
К слову, фирма уже попадала в поле зрения СМИ с негативным поводом из-за невыполненной дорожной работы в Волжском, однако это не помешало ей выиграть конкурсы на ремонт Третьей Продольной и Нулевой Продольной магистралей.
Напомним, что общая стоимость ремонтных работ на Третьей Продольной составляет 628 226 308 рублей. Средства выделены из областного и городского бюджетов.
Анна Павлова
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