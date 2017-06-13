В регионе подвели итоги специального рейда ГАИ



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, специальный рейд в прошедшие выходные выявил больше сотни грубых нарушений правил дорожного движения.

Так, полицейские привлекли к ответственности 26 водителей, которые пьяными сели за руль. Еще 37 автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Известно, что пятеро из них не в первый раз практикуют езду в нетрезвом виде.

Помимо этого, стражи порядка задержали 16 автомобилистов, которые выехали на встречку. Несколько водителей поплатились штрафом за то, что не уступили дорогу пешеходам.

Сообщается, что за нарушения гаишники наказывали не только автовладельцев. Так, 34 пешехода попались на несоблюдении ПДД.

Полина Макарова

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области