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Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки Печать
13.06.2017 14:52

Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки

Жители деревни Манушкино Чеховского района в Подмосковье уже две недели держат голодовку, требуя тем самым закрыть свалку бытовых отходов и привлечь к ответственности виновных лиц.

Груду мусора организовала на полигоне «Кулаковский» ПАО «Промышленные экологические технологии».

На сегодняшний день мусорная свалка находится в 150 метрах от жилых домов, то есть практически вплотную к домам и местной школе. Жители также жалуются на постоянную гарь, исходящую от полигона, и загрязнение местного озера.

Региональное министерство экологии и природопользования обещало провести проверку по данным нарушениям. В случае если претензии жителей подтвердятся, полигон могут закрыть.

Однако напомним, что за закрытие свалки жители борются уже пять лет, но пока обращения в суд, полицию и прокуратуру не привели к разрешению ситуации. Кроме того, участок земель Лесфонда, где организовали мусорную свалку, был узаконен решением совета депутатов Чеховского района.

Участники голодовки 1 июня составили резолюцию «За немедленное закрытие Кулаковского полигона ТБО». Как отмечают в документе участники, «теневой оборот денежных средств составляет один миллиард рублей в год, что позволяет, по нашему мнению, вовлекать в преступный сговор правоохранительные органы, ФСБ, судебную систему, представителей органов местного самоуправления и государственной власти».

Отметим также, что за помощью с разрешением вопроса жители деревни уже обращались к президенту Владимиру Путину в 2013 году. Тогда он поручил разобраться со свалкой, однако никаких изменений не последовало. В 2016 году Владимиру Путину о данном полигоне сообщил Общероссийский народный фронт, после чего губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал его закрыть к 1 января 2018 года. Но, как видно, ситуация достигла критической отметки, едва ли жители смогут выдержать эту вонь, гарь и грязь еще полгода. Возможно, им стоит вновь обратиться к президенту, воспользовавшись прямой линией 15 июня.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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