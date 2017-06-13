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Волжане сложили российский триколор из ста автомобилей Печать
13.06.2017 15:05

Волжане сложили российский триколор из ста автомобилей

Автомобилисты города Волжского устроили в воскресенье в честь празднования Дня России необычный флешмоб.

Как стало известно "СоцИнформБюро", на строящейся развязке напротив микрорайона Южный около 17:00 владельцы белых, синих и красных машин выстроили из своих автомобилей российский триколор.

По словам организаторов необычного мероприятия, во флешмобе приняли участие более 100 владельцев автомобилей. В центре "железного" триколора волжане держали надпись "Я люблю Россию!".

Автомобильно-патриотическую акцию организовали активисты движения "Road Help Волжский" при поддержке городской администрации и ГИБДД.

Отметим, что подобная акция проходит в Волжском впервые. Активисты заверили, что в следующем году намерены побить рекорд России.

Надира Коннова
ФОТО: группа в социальной сети ВКонтакте "Road Help Волжский"

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